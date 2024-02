18F.- Segons Sigma 2 per a 'El Mundo' el PP manté la majoria absoluta a Galícia amb 38-40 escons

MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular ha resultat guanyador de les eleccions celebrades en el dia d'avui en la Comunitat Autònoma de Galícia, aconseguint el 47,8 per cent segons el sondeig de Sigma 2 per a 'El Mundo' entre 38 i 40 escons, la qual cosa li permet mantenir la majoria absoluta, situada en 38 escons.

Per la seva banda, el BNG obté un gran creixement aconseguit els 24-25 escons i el 30,8 per cent, seguit del PSOE, que segons aquest sondeig baixaria fins als 10-12 escons i el 14,8 per cent.

L'enquesta també revela la possibilitat que Democràcia Orensana entri a la Cambra gallega amb 0-1 escons i el 0,6 per cent.

En les anteriors eleccions autonòmiques celebrades el 12 de juliol de 2020, el PP va aconseguir el 47,96 per cent dels sufragis i 42 escons, seguit del BNG amb 19 escons i el 23,79 per cent dels vots.

Finalment, els socialistes gallecs es van col·locar en la tercera posició amb 14 escons i el 19,39 per cent dels vots.