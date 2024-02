18F.- Lois titlla de "dolents sense pal·liatius" els resultats de Sumar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Sumar Galícia a la Presidència de la Xunta, Marta Lois, ha qualificat de "dolents, sense pal·liatius" els resultats del partit en aquestes eleccions gallegues, en què s'ha quedat molt lluny d'obtenir representació, en aconseguir menys del 2% dels sufragis i ser relegada al cinquè lloc entre les forces més votades.

Sobre les 22,30 hores, Lois ha comparegut davant els mitjans a Santiago amb els membres de la seva candidatura i l'equip que ha seguit amb ella la nit electoral, entre les quals no hi havia la líder del partit i vicepresidenta segona del Govern espanyol, Yolanda Díaz.

Rebuda amb l'aplaudiment dels seus, l'exportaveu de Sumar al Congrés ha felicitat al candidat del PP, Alfonso Rueda, per revalidar la majoria absoluta per als populars en uns comicis que deixen per Sumar "uns resultats que no són els esperats".

"Són uns mals resultats, cal reconèixer-ho, sense pal·liatius", ha dit Lois, que ha afegit que Sumar Galícia "no va ser capaç en aquest poc temps" des de la seva constitució a la fi del passat any fins a la cita amb les urnes de "aconseguir els objectius" que s'havien marcat.