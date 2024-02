Besteiro (PSdeG) diu que no ha obtingut el resultat que esperava

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSdeG a la Presidència de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha dit que els resultats aquest diumenge no són els que esperava i ha confirmat que prendrà possessió com a diputat al Parlament de Galícia, de manera que deixarà el seu escó al Congrés.

El polític de Lugo, que ha explicat que ja ha cridat el president de la Xunta en funcions, Alfonso Rueda, per traslladar-li la seva felicitació, ha dit que el PSOE és un partit demòcrata que "accepta sense reserves" el mandat de les urnes. "Però sí, no vam obtenir els resultats que esperàvem, haig de dir-ho així, sense pal·liatius".

Besteiro ha comparegut davant els mitjans minuts després de les 22,30 hores acompanyat per membres de la seva candidatura i dirigents del partit com el secretari xeral del PSdeG, Valentín González Formoso; el responsable d'Organització, José Manuel Lage; i alcaldes com la regidora de la Corunya, Inés Rei.

En concret, amb el 98,17% dels vots escrutats, el PSdeG ha aconseguit 9 escons, cinc menys que en les eleccions de 2020, en obtenir un 14,08% dels suports, enfront del 19,38% de fa quatre anys.