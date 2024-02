Belarra lamenta que el PP gallec revalidi la majoria malgrat "els esforços de l'electorat progressista"

Trasllada el seu suport a Podem Galícia malgrat aconseguir el 0,26%



MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podem, Ione Belarra, ha agraït a Podem Galícia i la seva candidata, Isabel Faraldo, la campanya en les eleccions gallegues i ha lamentat que el PP revalidi la seva majoria absoluta malgrat els "esforços de l'electorat progressista".

Així ho ha traslladat a través d'un missatge a la xarxa social 'X', on ha assegurat que Podem va a seguir treballant per transformar la vida de la gent.

La formació habitada ha obtingut un resultat pèssim en les eleccions gallegues, en aconseguir el 0,26% dels vots (3.807 paperetes) amb el 98,58% escrutat, superat fins i tot pel PACMA.

"Avui el PP de les retallades revalida la majoria absoluta a Galícia malgrat els esforços de l'electorat progressista. Una mala notícia per a la vida de la ciutadania. Gràcies a Isabel Faraldo i Podem Galícia per aquesta campanya. Seguirem treballant per transformar", ha dit Belarra a les xarxes socials.