Aragonès felicita al BNG pel seu "resultat històric": "Reforça la política valenta i progressista"

MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha felicitat la líder del BNG, Ana Pontón, pel seu resultat en les eleccions gallegues, que ha qualificat d'històric i que reforça "la política valenta i progressista".

"Enhorabona BNG i Ana Pontón per aquest resultat històric. Un resultat que reforça, com mai, la política valenta i progressista que representa, posant a la ciutadania, els seus drets i llibertats al capdavant", ha escrit en un missatge a la xarxa social X, recollit per Europa Press.

A més l'ha recolzat amb un "sempre al vostre costat" i desitjant-li "força", després d'haver obtingut 25 escons al Parlament gallec, sis més que en les eleccions de 2020, convertint-se en el segon partit més votat després del PP, que ha revalidat la majoria absoluta.