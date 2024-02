Abascal diu que Vox no té "bon resultat" i lamenta el triomf de "l'estafa política" del PP

MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Vox, Santiago Abascal, ha reconegut aquest diumenge que el resultat de la seva formació en les eleccions gallegues (un 2,19% que no els ha permès entrar al Parlament autonòmic) no és "un bon resultat", i ha lamentat el triomf de "l'estafa política" que veu en el PP.

"És veritat que no és un bon resultat per a Vox", ha dit Abascal en una breu valoració feta des de la seu del partit a Madrid.

Abascal ha afegit que el resultat tampoc és "bo" per a Espanya perquè "ha guanyat l'estafa política", en al·lusió al PP, al qual ha retret aplicar polítiques "separatistes i esquerranes" a Galícia.

També ha culpat als populars de la millora dels resultats del BNG. "El seu avanç per a inexorable i les causes són my clares", ha dit, deixant reposar la culpa en les espatlles dels populars.