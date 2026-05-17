La participació a les eleccions andaluses arriba al 52% a les 18.00, 7,5% més que el 2022

Joaquín Corchero - Europa Press
SEVILLA 17 maig (EUROPA PRESS) -
La participació en les eleccions andaluses arriba aquest diumenge al 52,08% a Andalusia fins a les 18.00, un 7,5% més que als comicis de juny de 2022, segons les dades consultades per Europa Press al web de seguiment electoral de la Junta d'Andalusia amb dades del 91,6% de les taules.
La província de Còrdova, amb el 55,09%, és la que registra més índex de participació fins a les 18.00, mentre que Huelva és la que té de moment menys mobilització del seu electorat, amb el 47,91%.