La participació arriba al 37,25% a Andalusia a les 14 hores, tres punts més que el 2022

Joaquín Corchero - Europa Press
SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
La participació a les eleccions autonòmiques arriba aquest diumenge 17 de maig al 37,25% a Andalusia fins a les 14.00 hores, el que suposa tres punts més que en els comicis celebrats al juny de 2022, segons les dades consultades per Europa Press a la web de seguiment electoral de la Junta d'Andalusia amb dades del 99,8% de les taules.
La província de Còrdova, amb el 40,5%, és la que registra un major índex de participació fins a les 14.00 hores, mentre que Huelva és la que explica de moment amb una menor mobilització del seu electorat, amb el 34,32%.
Totes les províncies augmenten la seva participació a les 14 hores en relació a les eleccions autonòmiques de juny de 2022, amb Almeria al capdavant amb 4,57 punts, enfront de Jaén, que registra el menor ascens amb 1,36 punts.
Per províncies, a Almeria han participat ja un 36,8% dels votants amb dret a sufragi, enfront del 32,23% que ho va fer fa quatre anys, la qual cosa suposa 4,57 punts més.
A Cadis ja ha votat el 34,44% del cens, davant del 31,16% registrat en els últims comicis autonòmics, per la qual cosa ha crescut la participació en 3,28 punts.
A Còrdova, el nivell de participació aconsegueix ja el 40,5%, mentre que al juny de 2022 va ser del 38,92%, amb el que s'incrementa l'anterior registre en 1,58 punts.
A Granada, han exercit fins al moment el seu dret al vot el 38,2% de la població capacitada per a això, la qual cosa suposa 3,27 punts més que fa prop de quatre anys, quan es va arribar a aquesta hora amb un 34,93%.
A Huelva ha participat ja un 34,32% dels ciutadans, enfront del 29,8% que ho va fer al juny de 2022, la qual cosa significa 4,52 punts d'ascens en aquests índexs.
A Jaén, el 39,24% de l'electorat ja ha acudit a les urnes, davant del 37,88% que ho hi havia fet fa quatre anys, per la qual cosa puja la participació en 1,36 punts.
A Màlaga, el 35,66% dels ciutadans amb dret a vot ja ha dipositat les seves paperetes en les urnes, mentre que en les passades autonòmiques ho havia fet a hores d'ara el 32,98%, la qual cosa es tradueix en un increment de 2,68 punts.
Finalment, a Sevilla s'arriba ja un índex de votació del 38,79%, en comparació amb el 35,51% de fa quatre anys, la qual cosa suposa 3,28 punts més que en els comicis autonòmics de juny de 2022.