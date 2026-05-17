La participació arriba al 15,1% a Andalusia a les 11.30 hores, 0,33 punts menys que el 2022

Huelva és la província on més puja la participació, un punt, i Jaén on més cau, 1,3 punts
SEVILLA, 17 maig (EUROPA PRESS) -
La participació en les eleccions autonòmiques arriba aquest diumenge 17 de maig al 15,11% a Andalusia fins a les 11.30 hores, la qual cosa suposa 0,33 punts menys que en els comicis celebrats al juny de 2022, quan ho van fer a aquesta hora un 15,44%, segons les dades consultades per Europa Press a la web de seguiment electoral de la Junta d'Andalusia amb dades del 99,97% de les taules.
La província d'Almeria, amb el 16,67%, és la que registra un major índex de participació fins a les 11.30 hores, mentre que Huelva és la que explica de moment amb una menor mobilització del seu electorat, amb el 13,24%.
Per la seva banda, Huelva és la província on més puja la participació en relació a les eleccions autonòmiques de juny de 2022, 1,02 punts, enfront de Jaén, que registra el major descens, 1,34 punts.
Per províncies, a Almeria han participat ja un 16,67% dels votants amb dret a sufragi, enfront del 16,83% que ho va fer fa quatre anys, la qual cosa suposa 0,16 punts menys.
A Cadis ja ha votat el 13,58% del cens, gairebé idèntica dada al registrat a les 11.30 hores en els últims comicis autonòmics, quan es va situar en el 13,56%.
A Còrdova, el nivell de participació assoleix ja el 16,48%, mentre que al juny de 2022 va ser del 17,35%, amb el que es redueix l'anterior registre 0,87 punts.
A Granada, han exercit fins al moment el seu dret al vot el 16,07% de la població capacitada per a això, la qual cosa suposa 0,75 punts menys que fa prop de quatre anys, quan es va arribar a aquesta hora amb un 16,82%.
A Huelva ha participat ja un 13,24% dels ciutadans, enfront del 12,22 % que ho va fer al juny de 2022, la qual cosa significa 1,02 punts d'ascens en aquests índexs.
A Jaén, el 15,64% de l'electorat ja ha acudit a les urnes, enfront del 16,97% que ho hi havia fet fa quatre anys, per la qual cosa baixa la participació en 1,33 punts.
A Màlaga, el 15,04% dels ciutadans amb dret a vot ja ha dipositat les seves paperetes en les urnes, mentre que en les passades autonòmiques ho havia fet a hores d'ara el 15,62%, la qual cosa es tradueix en una caiguda de 0,58 punts.
Finalment, a Sevilla s'arriba ja a un índex de votació del 14,96%, enfront del 15,08% de fa quatre anys, la qual cosa suposa 0,12 punts menys que en els comicis autonòmics de juny de 2022.