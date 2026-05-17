Moreno repetiria majoria absoluta a Andalusia amb 56-59 escons segons un sondeig de Sigma Dos

Francisco J. Olmo - Europa Press
SEVILLA 17 maig (EUROPA PRESS) -
El Partit Popular guanyaria les eleccions autonòmiques d'aquest diumenge 17 de maig a Andalusia amb majoria absoluta i 56-59 diputats, amb el 44,8% dels vots, i el PSOE aconseguiria el seu pitjor resultat històric amb 26-29 escons i un 22,5% de recolzament en les urnes, segons un sondeig electoral de Sigma Dos per a la Forta.
Vox obtindria entre 13 i 15 escons amb el 13,2% dels vots, mentre la coalició Per Andalusia --que integra IU i Podem amb altres forces d'esquerra-- repetiria en quart lloc amb entre 5 i 6 diputats i un 7,3% de suport de la candidatura liderada per Antonio Maíllo.
Adelante Andalucía duplicaria els seus dos parlamentaris actuals fins a aconseguir entre 4 i 5 amb el 6,8% dels sufragis de la mà de José Ignacio García, que relleva Teresa Rodríguez com a cap de candidatura.
D'acord amb aquesta enquesta, Moreno encadenaria la segona majoria absoluta millorant fins i tot el resultat de fa quatre anys --el sondeig li assigna 1,5 punts més--, mentre que el PSOE aprofundiria la seva reculada on tradicionalment havia estat el seu gran graner de vots arreu d'Espanya.
El PP seria la força més votada a les vuit províncies, amb el PSOE en segon lloc a totes elles.
SONDEIG DE SOCIOMÉTRICA PER A EL ESPAÑOL
Un sondeig de Sociométrica per a 'El Español' sí deixa en incògnita la majoria absoluta del PP-A, a què assigna entre 54 i 56 escons, mentre que el PSOE passaria dels 30 parlamentaris actuals a entre 23 i 25, amb María Jesús Montero com a candidata, en el seu pitjor resultat històric en autonòmiques.
Vox podria repetir els seus 14 diputats actuals o aconseguir fins i tot 17 en la millor dada de la forquilla, mentre que Adelante Andalucía podria convertir-se en quarta força del Parlament andalús amb entre 7 i 9 escons --n'ha tingut dos l'última legislatura-- superant Por Andalucía, que, amb Antonio Maíllo al capdavant, obtindria entre 6 i 8 escons, creixent també respecte als seus cinc diputats.