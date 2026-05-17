17M.- Moreno perd la majoria absoluta, Vox puja 1, Adelante Andalucía quadruplica i el PSOE cau

Por Andalucía de Maíllo resisteix amb grup propi però pateix el 'sorpasso' d'Adelante
SEVILLA, 17 maig (EUROPA PRESS) -
El PP de Juanma Moreno ha tornat a guanyar àmpliament les eleccions a Andalusia però es queda a dos escons de la majoria absoluta (55) en perdre cinc parlamentaris, la qual cosa no li permet evitar un pacte amb Vox després dels precedents de comunitats com Extremadura, Aragó i Castella Lleó.
Vox creix un diputat en relació als comicis de 2022 però aconsegueix el seu objectiu de ser decisiu per a la investidura de Moreno, al 98,3% del vot escrutat.
El PSOE cau al seu pitjor resultat històric amb María Jesús Montero al capdavant i es queda amb 28 parlamentaris en el que tradicionalment havia estat el seu gran graner de vots a tota Espanya.
A la seva esquerra, Adelante Andalucía experimenta un gran creixement de la mà de José Ignacio García i passa 2 dos a 8 diputats --la seva pujada és igual a la caiguda de parlamentaris del PP-- i li permeten donar el 'sorpasso' a Por Andalucía, coalició que integra IU, Podem, Sumar i altres formacions d'esquerra que, liderada per Antonio Maíllo, resisteix amb 5 escons que li garanteixen grup parlamentari.
Després de més de set anys al capdavant de l'Executiu andalús, Moreno ha aconseguit una àmplia victòria amb més de 50.000 vots que al juny de 2022, però es queda sense majoria absoluta en deixar-se 1,6 punts de suport i cinc parlamentaris per Cadis, Còrdova, Huelva, Màlaga i Sevilla.
Els populars tornen a ser la força més votada a les vuit províncies però Moreno es queda lluny del seu principal objectiu: evitar negociar amb Vox, fet sobre el qual ha alertat reiteradament des que va fixar la data electoral.
EL PSOE
El PSOE aprofundeix en el seu sòl electoral després de perdre la Junta per primera vegada el 2018 i cau als 28 diputats amb María Jesús Montero, després de la seva aposta per convertir la cita electoral del 17M en una consulta sobre la gestió dels serveis públics a Andalusia, amb el focus posat sobretot en la sanitat, empitjorant els resultats del seu antecessor, Juan Espadas. Els socialistes mantenen el segon lloc a totes les províncies excepte Almeria, on són superats en vots per Vox.
La resta de formacions millora els seus resultats de fa quatre anys. Vox guanya de la mà de Manuel Gavira 1 escó respecte als obtinguts per Macarena Olona el 2022: amb 15 diputats es converteix en clau per a la investidura de Moreno, com el 2018, quan es va estrenar com a força amb representació institucional a Andalusia amb 12 diputats trencant tots els pronòstics i va ser clau per permetre el primer executiu autonòmic no socialista en facilitar la investidura de Moreno en un govern de coalició amb Cs.
Durant tota la campanya Vox ha exigit a Moreno l'aplicació a Andalusia del principi de "prioritat nacional" vigent a Aragó i Extremadura i ha advertit al PP que no li donaran el seu suport gratis com al 2018.
A l'esquerra del PSOE irromp amb força Adelante Andalucía, que aconsegueix representació a totes les províncies excepte Jaén i Almeria (dues per Cadis i Sevilla) de la mà de José Ignacio García, que ha quadriplicat els resultats de Teresa Rodríguez, fregant els 400.000 vots amb el 9,6% i superant Vox en vots a Cadis i Sevilla.
Por Andalucía cau al cinquè lloc després del 'sorpasso' d'Adelante però resisteix amb grup parlamentari propi amb 5 escons, encara que perd un 1,4% de recolzament a les urnes respecte al 2022.