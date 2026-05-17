Francisco J. Olmo - Europa Press
SEVILLA 17 maig (EUROPA PRESS) -
Amb el 87,02% escrutat, el PP guanya les eleccions autonòmiques a Andalusia i aconsegueix 53 escons i un 41,22% dels vots. Aquesta xifra suposa cinc menys que els 58 parlamentaris obtinguts en els comicis de 2022 i li deixen a 2 diputats de la majoria absoluta, fixada en 55 escons.
Per la seva banda, el PSOE aconsegueix 28 diputats --dos menys que els 30 obtinguts en les passades eleccions autonòmiques-- i el 23,03% de vots. El 2022 van aconseguir un 24,09% de suport.
Vox repeteix com a tercera força i obté 15 escons amb un suport del 13,92% enfront dels 14 parlamentaris que van sumar fa prop de quatre anys. Llavors van obtenir el 13,47% dels vots.
Adelante Andalucía aconsegueix la quarta posició amb 8 escons i el 9,58% dels vots, després de tenir dos diputats els últims quatre anys al Parlament. El 2022 van aconseguir el 4,58%.
La coalició Por Andalucía, que integra IU i Podem amb altres forces d'esquerra, aconsegueix revalidar els 5 diputats amb un 6,29%, i el 2022 va obtenir el 7,70% dels vots.
La participació a les urnes ha aconseguit el 64,41%, la qual cosa situa l'abstenció en el 35,58%.