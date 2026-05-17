Publicat 17/05/2026 21:47

17M.- Amb el 46,14% escrutat a Andalusia, el PP guanya amb 52 escons a 3 de la majoria absoluta

 Juanma Moreno aquest diumenge
Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 maig (EUROPA PRESS) -

Amb el 46,14% escrutat, el PP guanya les eleccions a Andalusia i aconsegueix 52 escons amb un 39,85% dels vots. Aquesta xifra suposa sis menys que els 58 parlamentaris de 2022 i li deixen a tres diputats de la majoria absoluta, fixada en 55.

El PSOE aconsegueix 29 diputats --un menys que els 30 obtinguts les passades eleccions autonòmiques-- i el 23,91% de vots. EL 2022 van aconseguir un 24,09% de suport.

Vox repeteix com a tercera força i obté 16 escons amb un suport del 14,36%, enfront dels 14 parlamentaris que van sumar fa prop de quatre anys: Llavors van obtenir el 13,47% dels vots.

Adelante Andalucía aconsegueix la quarta posició amb 8 escons i el 9,55% dels vots, després de tenir dos diputats els últims quatre anys al Parlament. El 2022 van aconseguir el 4,58% de vots en les urnes.

La coalició Por Andalucía, que integra IU i Podem amb altres forces d'esquerra, aconsegueix 4 diputats amb un suport del 6,28%, després de tenir cinc escons l'última legislatura gràcies al 7,70% dels vots.

La participació en les urnes ha sigut del 62,62%, i l'abstenció se situa en el 37,37%.

