17 firmes espanyoles entre les 1.000 primeres del món segons 'Time'

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
El rànquing 'Time World's Best Companies of 2025' inclou 17 firmes espanyoles entre les 1.000 primeres del món, segons ha publicat la seva autora, la revista nord-americana 'Time'.
Les 10 primeres són BBVA (lloc 8), Banc Santander (37), Inditex (71), Acciona (81), Mapfre (94), Amadeus IT Group (111), Grup ACS (139), Indra (201), Grifols (317) i CaixaBank (319).
Els segueixen Grup Saica (410), Banc Sabadell (509), Prosegur (584), Mànec (589), Mercadona (692), AmRest (774) i Tecnicas Reunidas (860).
LES PRIMERES DEL RÀNQUING MUNDIAL
Entre les 10 primeres companyies a tot el món hi ha 7 nord-americanes, 1 alemanya, 1 espanyola (BBVA) i 1 holandesa.
Són nord-americans les sis primeres, que són, per aquest ordre, Nvidia Corp, Microsoft, JPMorganChase, Alphabet, Amazon i Meta; li segueixen Volkswagen Group (Alemanya), BBVA (Espanya), Airbus (Holanda) i Cigna Corporation (EUA).