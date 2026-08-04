16 vols cancel·lats i cues per la vaga de 'handling' en l'Aeroport de Barcelona, segons CGT

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 4 ago. (EUROPA PRESS) -
CGT ha assegurat que hi ha "bon seguiment" en la vaga de la plantilla de Groundforce, que dona servei de 'handling' en l'Aeroport de Barcelona, amb 16 vols cancel·lats i cues de passatgers, en declaracions a Europa Press aquest dimarts.
El sindicat ha convocat una vaga indefinida a partir d'aquest dimarts per la inacció de la direcció davant de "la greu deterioració de la prevenció de riscos i les condicions de salut laboral" a la base.
Està cridat a la vaga el personal d'assistència en terra, facturació i embarcament de passatgers i coordinació de vols de l'aeroport.
Segons el sindicat, durant el matí d'aquest dimarts s'han cancel·lat 16 vols --8 arribades i 8 sortides-- i dos més s'han enlairat sense equipatge.
A més, la previsió de l'organització és que aquesta tarda es cancel·lin 14 vols més --7 arribades i d'altres sortides--.