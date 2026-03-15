El PP guanya les eleccions de Castella i Lleó amb 2 escons més, el PSOE en suma 2 i Vox 1

Manuel Ángel Laya - Europa Press
VALLADOLID 15 març (EUROPA PRESS) -
Amb el 98,4 per cent dels vots escrutats, el PP d'Alfonso Fernández Mañueco guanya les eleccions a Castella i Lleó en aconseguir 33 escons, dos més que fa quatre anys, mentre que el PSOE també millora en pujar de 28 a 30 procuradors, i Vox guanya un representant, fins als 14.
UPL manté els tres procuradors que va aconseguir el 2022, igual que repeteix resultats Por Ávila, que conserva el seu escó, mentre que Soria Ya perd dos representants i es queda amb un diputat a les Corts.