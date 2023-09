El 15,6% de les llars catalanes estan formades per parelles amb dos salaris i sense fills, segons AIS Group

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El 15,6% de les llars catalanes les formen parelles amb dos salaris i sense fills, segons les últimes dades del big data que ha desenvolupat AIS Group.

Aquesta tipologia familiar es coneix com 'ingrés doble, sense nens' (DINK, per les seves sigles en anglès) i generalment la formen parelles amb un "poder adquisitiu mitjà-alt i amb temps per al lleure, per la qual cosa sovint són focus d'interès per a les entitats financeres i les

grans marques", informa en un comunicat aquest dilluns.

La mitjana del conjunt d'Espanya és del 15%, una xifra que ha crescut 2,1 punts des del 2019, i les comunitats autònomes amb més llars DINK són Extremadura (18%), Cantàbria (16,7%) i Galícia (16,6%).

Les comunitats autònomes que concentren una densitat inferior d'aquesta tipologia de famílies són Madrid, on arriba a un 13,5%; Navarra i les Canàries, amb una dècima més.

Respecte a les províncies, Tarragona compta amb un 17% de llars DINK, el mateix que Conca, Terol i Badajoz, i només per darrere de Càceres (19%), Osca i Lleó (18%).

JOVES I ADULTS

Aquesta tipologia de llar entre els joves --menors de 35 anys-- va passar de representar el 6,3% el 2019 al 5,8% en l'actualitat, mentre que entre les parelles adultes les famílies DINK van créixer 2,6 punts, fins al 9,2%.

"Al contrari del que passa en altres països, els nostres DINK ja no són en gran part el prototip de parella jove que forma la seva primera llar", ha analitzat el director de relacions institucionals d'AIS Group, José Manuel Aguirre.

Tarragona és una de les províncies amb més densitat de joves d'aquesta tipologia (7,6%), només per darrere de Conca (7,9%) i Toledo (7,8%), i les províncies on menys abunden són Zamora (3,9%), Cadis (4,3%) i Màlaga (4,5%).

Quant a les parelles adultes, Càceres registra el percentatge més alt amb un 12,8%, i la segueixen Lleó (12,2%) i Zamora (11,7%).