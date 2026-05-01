150 persones es manifesten l'1 de maig a Lleida en defensa del treballador i contra el feixisme

LLEIDA 1 maig (EUROPA PRESS) -
Unes 150 persones s'han manifestat aquest divendres pels carrers de Lleida per l'1 de maig, amb el focus en la lluita contra les guerres i el feixisme, així com en la defensa dels salaris i el dret a l'habitatge.
Convocada per CCOO Lleida i UGT-Terres de Lleida, la mobilització ha començat a les 12 hores a la plaça del Treball i ha recorregut els carrers de la ciutat passant per l'avinguda de Pi i Margall, el carrer Magdalena, el carrer Major, la plaça Sant Joan i fins a la plaça de la Paeria, on s'ha fet la lectura del manifest final.
Des dels sindicats s'ha reiterat que "la guerra i les crisis no les pot seguir pagant la classe treballadora", i s'ha posat en valor la mobilització com a eina imprescindible per defensar drets i avançar cap a una societat més justa.