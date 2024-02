150 concentrats davant la seu dels Premis Goya a Valladolid: "L'Agenda 2030 enfonsa el camp"

VALLADOLID, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

Unes 150 persones s'han congregat aquest dissabte per la tarda a les portes de la Fira de Valladolid, on se celebren la catifa vermella i la gala dels Premis Goya de cinema, al crit "L'Agenda 2030 enfonsa el camp".

En el marc de les protestes d'agricultors, han començat la concentració sobre les 17.00, poc abans de començar la catifa vermella dels guardons del cinema espanyol.

Alguns, amb armilles grogues i els cartells 'Sense el camp els Goyas no mengen', han cridat "L'Agenda 2030 enfonsa el camp" per demanar millores per a l'agricultura i la ramaderia.

A més, han desplegat enfront de la Fira de Valladolid una bandera d'Espanya d'uns 15 metres de llarg.