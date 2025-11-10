El 14,4% de les empreses catalanes es declaren afectades pels aranzels dels Estats Units

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El 14,4% de les empreses catalanes s'han declarat afectades per l'increment dels aranzels dels Estats Units, informa aquest dilluns l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
Les dades procedeixen de l'Enquesta de Clima Empresarial elaborada per l'Idescat i la Cambra de Barcelona, i mostren que la indústria és el sector més afectat, amb el 32,2% de les empreses, seguit pel comerç (14,9%), la resta de serveis (7,9%), la construcció (7,8%) i l'hostaleria (2,9%).
D'altra banda, el 30,1% de les empreses està bastant o molt preocupat per la pujada dels aranzels, percentatge que s'eleva fins al 45,1% en el cas de la indústria.
Entre les companyies afectades, el 89% destaca l'augment de la incertesa empresarial, el 63,7% l'augment de costos i el 62,8% la reducció de marges.
Del total, el 52% destaca que ha repercutit l'augment d'aranzels en el preu final i la resta ha preferit reduir els marges de benefici.