14 empreses i entitats catalanes viatgen a la Xina per conèixer l'ecosistema d'indústria 4.0

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -
Un total de 14 empreses i entitats catalanes han viatjat aquesta setmana a la Xina per conèixer l'ecosistema d'indústria 4.0, així com per analitzar les bones pràctiques i innovacions d'aquest mercat i, potencialment, aplicar-les a Catalunya.
La missió empresarial l'ha organitzat Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat, amb l'objectiu d'aprendre en àmbits com la robòtica i la IA, explica la Conselleria en un comunicat aquest diumenge.
L'agenda de viatge de la delegació s'ha centrat a les ciutats de Shenzen, Xangai i Suzhou i han participat empreses de l'àmbit de la manufactura industrial i proveïdors de tecnologia: Cashkeeper, el Grup Saltó, Forminsa, General Servei, Intech3D, Meleghy Automotive, Nexiona, Nutai, Saplex, Sedal, Some y Tai Smart Factory, además del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i el centre tecnològic Eurecat.
A Shenzen han conegut el Seeed Studio-Agile Manufacturing Center, un centre que combina la producció modular amb un laboratori de túnel de vent equipat amb tecnologia per fer proves de rendiment i simulacions i la delegació també s'ha trobat amb representants de les empreses Tencent, WeChat i BYD, entre altres.
En el seu pas per Xangai han visitat el Zhangjiang AI Robot Valley, dins de la Zhangjiang Science City, una de les plataformes més actives de la regió en indústria 4.0, segons el comunicat.
A més, les empreses i entitats catalanes han participat en una taula rodona a Suzhou amb empreses xineses al Suzhou Industrial Park i han conegut les instal·lacions de les empreses de robòtica Elit Robots i Beiren Smart Manufacturing Technology.
INDÚSTRIA 4.0 A CATALUNYA
Segons Acció, a Catalunya hi ha 1.447 empreses especialitzades en indústria 4.0, xifra que ha augmentat un 30,2% des de 2021, i aquestes empreses facturen de manera agregada 7.197 milions d'euros, un 29,3% més.
El volum de negoci d'aquesta indústria equival al 2,6% del PIB català i dona feina a més de 37.200 persones.