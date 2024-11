13 advocats internacionals mostren la seva "preocupació" per presumptes pressions a Boye

Envien una carta al fiscal general de l'Estat i avancen que seguiran el seu judici amb atenció

Tretze advocats d'àmbit internacional han signat una carta adreçada al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, en la qual se solidaritzen amb el lletrat Gonzalo Boye i expressen "preocupació" per les greus acusacions, en les seves paraules, a les quals s'enfronta en el judici que començarà el 18 de novembre a l'Audiència Nacional acusat de blanqueig de capitals i que es podria veure traduït en gairebé 10 anys de presó i inhabilitació.

En la carta avançada per 'Vilaweb' i consultada per Europa Press, els signants expliquen que l'organització a la qual pertanyen, el Centre Europeu de Drets Constitucionals i Humans, ha col·laborat en nombroses ocasions amb Boye en l'àmbit dels drets humans i la justícia i asseguren que "ha enfrontat una pressió considerable per representar acusats en casos delicats i amb motivacions polítiques".

"Ha demostrat constantment un compromís amb la defensa de l'estat de dret i els drets fonamentals, i les seves contribucions han estat reconegudes tant per companys com per clients" i afegeixen que les accions de Boye sempre s'han ajustat a l'ètica legal i als estàndards professionals.

DENUNCIEN PRESSIONS

Els preocupa que els càrrecs contra Boye puguin ser una extensió de les pressions que, asseguren, ha patit des de la defensa d'alguns dels líders del procés, com els expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Quim Torra o l'expresidenta del Parlament Laura Borràs: "Aquesta participació sembla haver portat a un escrutini més minuciós, la qual cosa ha impactat en les seves activitats professionals i ha plantejat dubtes sobre la seva capacitat per exercir sense interferències".

Sostenen que Boye no ha de "patir ni ser amenaçat amb sancions" per accions dutes a terme en el marc de la professió ni ha de ser relacionat amb els seus clients, per la qual cosa demanen que els càrrecs siguin examinats, textualment, de manera exhaustiva i transparent.

"Esperem sincerament que aquest cas es gestioni amb la justícia, la imparcialitat i el respecte més gran pels drets del Sr. Boye com a advocat", apunta l'escrit, en el qual els lletrats demanen que es facin tots els esforços possibles per revisar exhaustivament les proves contra ell per permetre que la sentència sigui equilibrada, justa i d'acord amb els principis de justícia i de l'estat de dret, textualment.