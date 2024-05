12M.- Zapatero insta a recolzar a Sánchez: "Com més desqualifiquin, més ens mobilitzarem"

"Què bé li vindrà a Catalunya un president tan educat, tan dialogant i tan assenyat com Salvador Illa"



LLEIDA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

L'ex-president del Govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha instat aquest divendres a la mobilització per recolzar al president del Govern, Pedro Sánchez, després del seu anunci de reflexionar si segueix al capdavant del Govern, i ha avisat: "Com més desqualifiquin, més ens mobilitzarem".

Així s'ha expressat en un acte del PSC a Lleida junt amb el candidat al 12M, Salvador Illa; el candidat per Lleida, Òscar Ordeig; la número dos, Judith Alcalá, i l'alcalde del municipi, Félix Larrosa, i al que han acudit també el ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, i el secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler.

Zapatero ha demanat defensar a Sánchez perquè "s'ha deixat la pell defensant l'autonomia de la política, d'un projecte capaç de trencar motlles" i pujar el salari mínim, revaloritzar les pensions, imposar l'impost a la banca i a les elèctriques, ha dit.

"Això és el que no els agrada. Cal defensar la convivència i la no confrontació a Catalunya. Per això anem a mobilitzar-nos, i perquè creiem en la democràcia del respecte, creiem en la democràcia que s'imposa a l'odi, a la ira, i creiem en el respecte i el suport a les famílies", ha afirmat.

L'ex-president també ha expressat el seu orgull per un Govern que reconegui al poble palestí com a Estat perquè, ha dit textualment, marcarà una altra fita del PSOE en l'Espanya democràtica avançada, i ha afegit: "Això és el que no els agrada, això és el que ataquen. És increïble. Després del que estem veient a Gaza".

ILLA "VOL UNIR"

Respecte a les eleccions catalanes del proper 12 de maig, Zapatero ha demanat el vot a tots els catalans "hagin votat el que hagin votat" i ha destacat el diàleg com a essència de la política.

"Què bé li va a venir a Catalunya un president tan educat, tan dialogant i tan assenyat com Salvador Illa", ha sostingut Zapatero, que ha destacat de Catalunya els seus valors culturals, de pacifisme, en cooperació, i en igualtat.

Així mateix, ha assegurat que els catalans "tenen l'oportunitat d'un PSC i d'un president com Salvador Illa que vol unir" i ha expressat que se sent orgullós quan escolta a Illa dir que treballarà per als catalans siguin independentistes, d'esquerres o de dretes, en les seves paraules.