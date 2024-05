12M.- Turull (Junts) demana al PSOE trencar "amb els Felip González" per qualitat democràtica

ARGELÈS-SUD-MER (FRANÇA), 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha emplaçat aquest dilluns al PSOE a posar ordre entre els seus i els ha demanat trencar "amb els Felip González i els Alfonso Guerra" si volen donar qualitat democràtica a l'Estat.

"Si volen posar ordre i donar qualitat democràtica a l'Estat, el que ha de fer el PSOE és començar, no per tot el món: per casa seva. Que trenquin amb tots aquests socialistes que formen part del cordó umbilical del 'lligat i ben lligat', que trenquin amb els Felip González i Alfonso Guerra", ha reclamat en un míting a Argelès-sud-Mer (França).

En substitució del candidat de Junts+ a les eleccions, Carles Puigdemont, que ha suspès aquest dilluns la seva agenda de campanya per la mort de la seva mare, Turull ha reaccionat així després que el president del Govern, Pedro Sánchez, hagi anunciat que seguirà al capdavant de l'Executiu.