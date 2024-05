12M.- Puigdemont reclama mobilització per donar "la campanada" i ser primera força en el Parlament

"Quan tenim davant missions que ens diuen que són impossibles, ens mobilitzem per guanyar-les"



BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha cridat a la mobilització aquest diumenge per donar "la campanada" i ser la primera força política en el Parlament, alguna cosa que semblava impossible fa unes setmanes, ha apuntat.

"No anem sobrats de vots, que a ningú li faci mandra anar a votar. Pot anar de pocs vots que siguem la primera força política en el Parlament després de molts anys. Està a l'abast", ha exclamat en un míting aquest dimecres en Argelès-sud-Mer (França).

La victòria en aquestes eleccions, segons Puigdemont, permetria posar l'independentisme en una posició de lideratge "que no va tenir a les eleccions de desembre de 2017, quan va guanyar Cs, ni en les últimes, quan va guanyar Salvador Illa".

Malgrat totes les divisions i tot el que ha passat, ha insistit que la victòria està a l'abast de la seva candidatura si es fa "un últim esforç" que, al seu judici, ha de passar per intentar convèncer als quals encara estan indecisos o es plantegen l'abstenció.

"I els catalans, quan tenim davant missions que ens diuen que són impossibles, ens mobilitzem per guanyar-les. Ja ho vam fer l'1 d'octubre", ha asseverat.

INTERPOL

Després de reivindicar que resistir també és vèncer, ha afegit: "On estic jo ara? És més, com que sé que la Interpol diu que no sap on estic, enfoqueu bé perquè vegin que no estic escapant".

Segons Puigdemont, la mobilització que reclama també ha de servir per aixecar Catalunya davant d'una candidatura del PSC, encapçalada per Salvador Illa, que considera que no serà capaç de plantar-se davant de Madrid.

VOT DE NO INDEPENDENTISTES

És més, defensa que la seva candidatura és l'única amb capacitat de guanyar que podrà "protegir i defensar millor els interessos dels catalans, també dels quals legítimament estan en contra la independència", i ha demanat buscar també el vot d'aquest col·lectiu.

"El futur de Catalunya és compartit. No fem exclusions de catalans de primera i de segona, com sí que fa Espanya, perquè ens tracta com a ciutadans de segona", ha lamentat.

MÉS DE 10.000 PERSONES

El número cinc per Barcelona, Albert Batet, ha anunciat que més de 10.000 persones s'han desplaçat des de l'inici de la campanya fins a Argelès-sud-Mer per assistir als mítings.

"És la mobilització que ens farà guanyar aquest 12 de maig!. Sou el major secret de la victòria d'aquest diumenge!", ha exclamat el també director de la campanya, que ha agraït la presència de diversos representants de la demarcació de Tarragona en l'acte així com de l'exdirigent de Junts Elsa Artadi.

El cap de llista per Tarragona, Mònica Sales, ha confiat que la contribució que faran els votants del sud de Catalunya serà decisiva per fer possible "una Catalunya lliure" i el retorn de Puigdemont.

Després del Govern de Pere Aragonès, Sales ha cridat a evitar una victòria del candidat del PSC, Salvador Illa, en aquestes eleccions perquè "és sinònim de resignació, de sucursalisme i d'espanyolització".

"És la veu de Madrid, la veu del PSOE, la veu que mai, mai treballarà pensant primer en Catalunya", ha advertit, per la qual cosa ha cridat a acudir a les urnes aquest diumenge.