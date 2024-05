12M.- Puigdemont: Illa va gestionar el Covid amb "incompetència recentralizadora" i poca transparència

Sales afirma que les eleccions són una "cruïlla entre Illa o Puigdemont"



ARGELÈS-SUD-MER (FRANÇA), 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha criticat la gestió del candidat del PSC i ex-ministre de Sanitat, Salvador Illa, de la pandèmia de la Covid: "No només patim la seva incompetència recentralizadora, sinó també la seva falta de transparència".

En un acte en Argelès-sud-mer (França) davant d'unes 400 persones que han acudit des del Baix Camp i Reus (Tarragona), Puigdemont ha defensat que la Generalitat necessita un líder que es planti davant de Madrid, perquè "la gestió sense lideratge ni ambició condemna Catalunya al sopor, la inacció i la resignació".

"Que els socialistes ens vengen a dir el que és gestionar té tela", i els ha assenyalat pels retards en Rodalies, per una mala gestió en la trasposició de directives europees i de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i per la falta d'inversió a Catalunya, segons ell.

Ha ironitzat que el que sí saben gestionar els socialistes són les enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS): "En això no hi ha qui els guanyi", en un discurs marcat per la defensa de la bona gestió de Catalunya i del govern.

ANIMA A ANAR A VOTAR

Puigdemont ha instat a "sortir de la zona de confort de l'abstenció i anar a votar".

"Hi ha qui vol baixar la persiana de Catalunya i hi ha els que només parlen de la gestió. Parlen de gestió per no parlar de la nació", ha afegit.

CATALUNYA, EN "SITUACIÓ LÍMIT"

El cap de llista per Tarragona, Mònica Sales, ha assegurat que Catalunya està en una "situació límit" en àmbits com l'educació, que assegura que Junts+ haurà de revertir.

Ha situat les eleccions del 12 de maig en una "cruïlla entre Illa o Puigdemont, o sucursalismo o sentit d'Estat, o conformisme o ambició".

El número 5 de la candidatura per Barcelona, Albert Batet, ha dit que el vot a Junts+ farà possible "la tornada" de Puigdemont i articular un govern que defensi la independència de Catalunya.

Batet ha exhibit els "avanços" assolits per Junts en el Congrés, com l'ús del català, que Espanya demani l'oficialitat de les llengües cooficials en la Unió Europea, la negociació que han iniciat amb el PSOE amb un mediador internacional, la Llei d'Amnistia, i l'acord per a la transferència a la Generalitat de les competències en immigració.