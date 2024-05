12M.- Puigdemont diu que Sánchez vol governar Catalunya des de Madrid: "No som una sucursal"

Erra destaca el compromís de Puigdemont: "No li fan falta cinc dies per reflexionar"



BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticat aquest dijous que el president del Govern, Pedro Sánchez, pretén governar Catalunya des de Madrid: "No som una sucursal".

Ho ha dit en un acte en Argelès-sud-Mer (França) juntament amb la presidenta del Parlament i 4 per Barcelona, Anna Erra; la 6 per Barcelona, Ennatu Domingo, i els alcaldes de Vic i Manlleu (Barcelona), Albert Castells i Arnau Rovira.

"Pretén governar Catalunya des de la Moncloa i enviant al seu home de negre que és el senyor Illa", i ha assegurat que Catalunya no ho permetrà perquè és una nació.

Segons Puigdemont, el PSC ha canviat de candidat per a les eleccions catalanes del 12 de maig, passant de Salvador Illa a Pedro Sánchez: "Busquen el mateix que Mariano Rajoy quan va aplicar el 155".

Al seu judici, el PSOE vol aplicar un "155 de baixa intensitat" i fer d'Illa un governador civil de la província catalana.

"DESLLEIALTAT"

Ha dit que la "deslleialtat" del Govern afecta a l'Aeroport de Barcelona, als trens, a la política migratòria, a l'educació, a la sanitat i a la seguretat.

"En totes trobem que l'explicació, que l'origen, o que la causa, o que el factor determinant del problema i de la no solució del problema es diu Espanya", ha afegit.

ELS JOVES I EL CATALÀ

Anna Erra ha defensat que en aquestes eleccions es decideix quina majoria existirà en el Parlament de Catalunya, i ha agraït a Puigdemont el seu treball al capdavant de la Generalitat i durant la campanya: "No li fan falta cinc dies per reflexionar, ell ho té clar", referència a Sánchez.

Ennatu Domingo ha explicat que va arribar a Catalunya des d'Etiòpia en 2003 i que va aprendre l'idioma a l'escola, i ha alertat que actualment el català "ha desaparegut de moltes escoles com a llengua vehicular", per la qual cosa ha cridat a revertir aquesta situació.

L'alcalde de Manlleu ha assegurat que aquestes eleccions són essencials per als joves, i ha remarcat que aquests necessiten tenir garantit l'accés a l'habitatge, llocs de treball adequats per a la seva formació i "un país per viure".

L'alcalde de Vic ha reclamat "una Catalunya central ben connectada", per la qual cosa ha demanat que s'inverteixi en infraestructures i en energies renovables per fer la transició energètica.