Puigdemont demana ser decisius per trencar "el pacte del 'no' subscrit entre PP i PSOE"

Turull acusa Illa de "no aixecar la veu ni el dit" per Catalunya



ARGELÈS-SUR-MER (FRANÇA), 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha demanat aquest dijous ser decisius per trencar "el pacte del 'no' subscrit entre PP i PSOE" sobre Catalunya i que, al seu parer, ja han començat a derrotar amb els 7 diputats que tenen en el Congrés amb l'aprovació de l'amnistia, entre altres qüestions.

"Què més podem trencar si a més tenim la presidència del país?", ha plantejat en l'acte d'inici de campanya en Argelès-sur Mer davant de mig miler de persones, on ha avisat del risc que els socialistes busquin el suport del PP per fer-se amb la Presidència de la Generalitat com va passar en l'Ajuntament de Barcelona, una jugada que té ben present, ha dit.

Segons Puigdemont, és moment que el Govern escolti "dir 'No, per aquí no es passarà", i de negociar d'igual a igual, i ha subratllat literalment que resistiran tots els intents d'espanyolitzar la campanya, destacant que ells coneixen molt millor que altres l'actuació de la justícia i la policia estatals.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha contraposat a Puigdemont amb el candidat del PSC, Salvador Illa, al que ha acusat de sotmetre's al PSOE i no aixecar "la veu ni el dit" quan formava part del Consell de Ministres davant de la situació de Rodalies o davant de la falta d'inversions a Catalunya, i de tampoc haver dit res respecte a l'1-O.

"Ni resignació ni submissió; reacció i reafirmació", ha reclamat Turull poc abans que Anna Navarro, la número 2 de la llista, hagi participat presencialment en l'acte, junt amb altres noms com el de la presidenta del partit, Laura Borràs, i per via telemàtica el cap de llista per Girona, Salvador Vergés; per Tarragona, Mònica Sales; i per Lleida, Jeannine Abella.