Puigdemont defensa el dret a vot que ell no pot exercir des de 2017 i espera tornar

"Esperem que sigui l'última jornada de molts exilis"

LAROQUE-DES-ALBÈRES (FRANÇA), 12 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha defensat aquest diumenge el dret a vot, que ell no pot exercir des de 2017, i ha confiat que siguin les últimes eleccions que ell i altres dirigents independentistes passen a l'estranger.

Puigdemont ha fet declaracions als periodistes aquest diumenge al matí des del Castell de la Roca d'Albera, a Laroque-des-Albères (França), "on es veu aquesta muntanya mítica del Canigó però també es veu el Mediterrani".

ELS DRETS "ES PRACTIQUEN"

Ha afirmat que el dret al vot no és un dret perquè estigui en la Constitució sinó perquè el votant és un ciutadà: "Els drets no venen garantits només perquè estan escrits en una llei, sinó perquè es practiquen".

També ha dit que és un dia important per exercir-lo a Catalunya, i ha contestat, sobre si ell no ha pogut fer-ho: "Des de desembre del 17 que jo no puc votar".

LA LLEI D'AMNISTIA

En preguntar-se-li pel seu retorn, ha respost que espera que siguin els seus últims comicis fora: "Esperem que sigui l'última jornada de molts exilis".

"És hora de tornar a casa i estic convençut que serà així perquè la llei de l'amnistia ho preveu", ha afegit.

EL "CAOS" DE RODALIES

També ha mostrat el seu suport als usuaris de tren pel "caos" del servei de Rodalies d'aquest diumenge al matí, que està afectat de manera generalitzada per un robatori de coure, i ha recordat que el tren pot ser un mitjà de transport de ciutadans per anar a votar.

Sobre si està nerviós en aquests comicis, ha contestat que està serè davant de la jornada electoral, després d'una campanya que ha qualificat de molt meritòria pel treball de Junts.