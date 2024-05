12M.- Puigdemont creu que Carnero ha mostrat quina seria "la cara" d'Illa si és president

"Porto sis anys i mig entrenant-me per a tot això. Tinc la pell molt dura"



BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha considerat que les paraules del president d'UGT de Catalunya, Matías Carnero, sobre ell han mostrat quina seria "la cara" del cap de llista del PSC, Salvador Illa, si presideix la Generalitat.

En un acte a Argelès-sur-mer (França) aquest divendres, ha titllat de lamentable i desagradable el que ha dit Carnero i ha considerat que amb aquestes declaracions el PSC "avui s'ha passat de frenada".

Puigdemont ha acusat al PSC de cinisme i hipocresia per fer el mateix que, segons ell, el PSC critica: "Diu que és moment de regeneració democràtica i que hi ha 'lawfare' a Espanya. Doncs què han fet avui? Exactament el mateix. Han fet servir a la policia patriòtica, jutges i a la premsa per empastifar-me".

Davant d'això, el candidat ha defensat que no entrarà "en el fang" i ha elogiat la mobilització dels seguidors de Junts+, que defineix de moviment d'il·lusió, esperança i orgull.

"Porto sis anys i migen una pista americana entrenant-me per a tot això. Tinc la pell molt dura i saben que no em doblegaran. S'han inventat de tot, m'han empastifat amb tot i han intentat atacar a la meva família. I malgrat això, no ho han aconseguit", ha reiterat.

En aquesta línia, ha volgut dirigir-se a l'eurodiputat de Junts i exconseller, Toni Comín: "No ens hem passat sis anys i mig per acabar entrant al fang típic al que ens volen arrossegar. Ens hem estat sacrificant perquè quan hi hagués una finestra d'oportunitat estiguéssim en condicions d'aprofitar-la".

"AIXÒ ÉS COSA DE DOS"

Puigdemont ha considerat que en aquesta primera meitat de la campanya electoral "ha quedat clar que això és cosa de dos", en referència al PSC i a Junts+.

"O hi ha una Catalunya d'Illa i del PSOE, la Catalunya que insulta i que serveix, quan li convé, a les clavegueres de l'Estat per enfonsar als seus rivals; o la Catalunya que diu 'no' quan toca dir 'no' i que quan va a Madrid no va a practicar el 'sí senyorisme", ha assenyalat.

Per al cap de llista de Junts+, el PSOE "té Madrid com a interès primordial, té com a prioritat governar Espanya al preu que sigui i és capaç de pactar amb el PP" i ha acusat Illa de tenir com a prioritat al partit i no a Catalunya.

NO ES RENDIRÀ "MAI"

A més, Puigdemont s'ha erigit per governar Catalunya davant d'un "president que ja ve rendit de casa, amb el 'sí senyor' quan va a la Moncloa i que es portarà el que li donin", en canvi assegura que ell en el passat ha demostrat actitud per gestionar crisis, com l'atemptat de Barcelona del 17 d'agost de 2017.

"Algú a qui després de sis anys i mig l'han intentat perseguir per tota Europa, que l'han embarrat, que li han posat 'Pegasus' a tota la seva família i que l'han denigrat fins al dia d'avui però que no s'ha rendit i no es rendirà mai", ha resolt.

El número 5 per Barcelona, Albert Batet, ha manifestat el seu suport a Puigdemont després de les paraules aquest divendres de Carnero, que titlla d'infames i d'un fet sense precedents, i assegura que "aquest és el PSC de veritat i el Salvador Illa de veritat" ja que, al seu judici, han dit el que pensen.