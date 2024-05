12M.- Puigdemont acusa al PSOE de preparar una "OPA hostil" al Govern de la mà d'Illa

Creu que "ningú" s'atreviria a fer l'OPA hostil bancària sense tenir l'aval del Govern



BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts+ a les eleccions al Parlament, Carles Puigdemont, ha acusat aquest dijous al PSOE d'estar preparant una "OPA hostil" al Govern amb el cap de llista del PSC, Salvador Illa, al capdavant.

"Si deixem que el PSOE faci la seva OPA hostil al Govern, perquè el que estan preparant és una OPA hostil al Govern de Catalunya enviant als seus homes de negre, amb el governador civil Salvador Illa, al capdavant, saben perfectament que aquest país entrarà en una deriva espanyolitzadora de la qual pot ser que no puguem sortir", ha avisat en un míting en Argelès-sur-Mer (França).

Per això, creu que els socialistes estan plantant batalla perquè, al seu judici, saben que és una de les seves últimes oportunitats per veure si "derroten" als catalans, alguna cosa que considera que poden permetre.

Sobre l'OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell, creu que és "un acte d'hostilitat tan greu que ningú s'atreviria a fer si no sap què té el beneplàcit del Govern", i ha demanat que no s'enganyi als catalans.

"HOSTILITAT EVIDENT" CONTRA EL SABADELL

En la seva opinió, pretenen apropiar-se del Banc de Sabadell amb una operació "de menys preu i d'hostilitat evident, no només a una entitat bancària, al teixit econòmic, al teixit empresarial i, molt especialment, a les petites i mitges empreses de Catalunya".

Malgrat constatar que fa pocs dies el ministre de Presidència, Félix Bolaños, assegurava que era bé per a l'Estat tenir un sistema bancari fort, Puigdemont ha qüestionat el rebuig que l'Executiu central ha mostrat davant d'aquesta operació, que ha atribuït a la campanya electoral i al fet que les enquestes "no els van a favor".

"Ara diuen, ostres, en campanya electoral no podem aparèixer davant dels catalans com el que ja som, els partidaris d'un 155, en aquest cas un 155 bancari, és igual. És el que porten en el seu ADN, controlar, controlar des de Madrid", ha exclamat.

Així, s'ha mostrat convençut que l'endemà de les eleccions canviaran d'opinió, per la qual cosa ha demanat evitar-ho i concentrar el vot independentista en Junts+ per guanyar aquest diumenge.

"MOBILITZACIÓ DE CHAMPIONS"

"Necessitem una mobilització de Champions", ha reclamat el candidat, que ha posat èmfasi de nou a convèncer a indecisos, abstencionistes i possibles votants d'altres opcions independentistes.

Segons Puigdemont, en la resta de l'Estat i d'Europa saben que aquest diumenge hi ha eleccions a Catalunya perquè, en la seva opinió, no tenen gens de convencionals ni rutinàries: "No són unes eleccions regionals, són unes eleccions en una de les nacions sense estat més antigues d'Europa".

"Són unes eleccions en la qual els catalans tenim tantes coses a dir, i tan importants, que ens escoltarà molta gent de fora, començant per la Moncloa. Aquest diumenge hi haurà moltes orelles escoltant les urnes dels catalans. I això en quantes regions europees pansa?", ha preguntat.

Tot això en un pavelló d'Argelès-sur-Mer que s'ha quedat petit per acollir a les més de 1.500 persones que han acudit de la demarcació de Girona, terra natal de Puigdemont, i que ha començat mitja hora trigui perquè hi havia controls policials a cotxes que creuaven la frontera, han explicat fonts de la formació.