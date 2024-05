12M.- El programa de Vox inclou expulsar immigrants i acabar amb la immersió lingüística

Vol la il·legalització de partits separatistes i una baixada "radical" dels impostos



BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El programa de Vox per a les eleccions catalanes del 12 de maig inclou l'expulsió d'immigrants il·legals i "legals que cometin delictes greus" i acabar amb la immersió lingüística a les escoles de Catalunya.

El document, recollit per Europa Press aquest dilluns, defensa l'accés prioritari dels espanyols a les ajudes públiques, i el tancament de "tota mesquita que inciti a la violència o a la denigració de la dona".

En quant als delictes sexuals, Vox vol elevar les penes i establir presó permanent per a violadors i assassins, "evitant que els autors dels crims més atroços tornin al carrer".

EL CATALÀ I TV3

Vox assenyala que la immersió lingüística "utilitza el català com a llengua d'imposició", per la qual cosa el partit vol garantir la llibertat dels pares per escolaritzar als seus fills en espanyol.

A més, aposta per tancar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i eliminar les subvencions a associacions com Plataforma per la Llengua.

També vol la il·legalització de "els partits separatistes que tenen entre les seves finalitats expresses la ruptura d'Espanya".

FISCALITAT

El programa inclou la reorganització operativa dels Mossos d'Esquadra, "perquè els polítics deixin d'utilitzar a comandaments i agents al servei del projecte separatista".

També l'inici del procediment per a la devolució a l'Estat de les competències en matèria d'Interior, Justícia, Sanitat i Educació.

A més, una baixada radical dels impostos, com l'IRPF, Patrimoni, Successions i Donacions, eliminar "la burocràcia verda i les lleis climàtiques" per atreure empreses.

HABITATGE, TURISME I SEQUERA

En quant a les polítiques d'habitatge, volen augmentar el parc de pisos socials, baixar els impostos que encareixen l'habitatge i perseguir "amb màxima duresa l'okupació".

Segons el partit, el model turístic no pot degradar els barris, per la qual cosa estudiaran una "regulació ordenada dels habitatges amb finalitats turístiques".

Sobre la sequera, Vox impulsarà un Pla Nacional de l'Aigua per tota Espanya "que contempli la interconnexió de totes les conques i permeti una gestió més eficient de l'aigua".