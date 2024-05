12M.- Obren els col·legis electorals catalans

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

Els col·legis electorals de Catalunya han obert de forma generalitzada a les 9 d'aquest diumenge per a les eleccions al Parlament.

Un total de 5.754.840 persones hi estan cridades a votar: hi ha 80.000 persones (incloent les suplents) implicades en les 8.940 taules dels 2.695 col·legis electorals, on hi ha disponibles 5,8 milions de paperetes i 6,2 milions de sobres.

La Generalitat no ha constatat cap incidència durant la nit que afecti tots aquests centres de votació, segons ha declarat sobre les 8.30 el director general de Relacions Institucionals de la Generalitat, Joan Josep Nuet, al canal 3/24 de 3Cat.