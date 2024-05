12M.- Martín (PP) culpa a Sánchez de l'ocupació i lamenta les dades "demolidores" de Catalunya

Reivindica normes que "permetin desallotjar als 'okupes' en 24 hores"



BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

La sotssecretària de Desenvolupament Sostenible del PP, Paloma Martín, ha culpat aquest divendres al president del Govern, Pedro Sánchez, de l'ocupació a Espanya i ha lamentat les dades "demolidores" de Catalunya.

"Des que Sánchez és president s'ha incrementat l'ocupació a Espanya un 40% i quan mirem a Catalunya les dades també són demolidores", ha retret en un acte de campanya del PP en el Centri Cívic Vil·la Florida a Barcelona.

L'acte també ha comptat amb el candidat popular a les eleccions catalanes del proper 12 de maig, Alejandro Fernández, i el líder del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera.

Martín ha assegurat que s'han ocupat més habitatges a Catalunya que a Andalusia, Madrid i València juntes i ha reivindicat la necessitat de normes que "permetin desallotjar als 'okupes' en 24 hores".

ELS JOVES I EL LLOGUER

Així mateix, ha criticat que Espanya bat els rècords de preu en el lloguer de l'habitatge, d'edat d'emancipació dels joves, superior als 30 anys, quan l'edat mitjana d'emancipació en la Unió Europea està en 26 anys: "No s'emancipen perquè no volen, sinó perquè no poden".

També ha avisat que el control dels preus no va a tenir un "bon efecte sobre el preu" perquè es reduiran els pisos a disposició i es dispararan els preus.

"Posem a la vostra disposició un programa on us podeu sentir reconeguts perquè les propostes que s'inclouen són aquelles que van a facilitar l'accés a l'habitatge dels joves", ha afegit, alhora que ha incidit en la necessitat d'un mandat d'Alberto Núñez Feijóo.