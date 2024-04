12M.- La JEC confirma la retirada de cartells de Vox que va denunciar ERC

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha confirmat la retirada dels cartells de la campanya de Vox 'Billee de vuelta para ilegales', acordada per la Junta Electoral Provincial de Barcelona després d'una denúncia d'ERC, després de considerar que s'ha incomplit la Llei Orgànica de Règim Electoral General (Loreg).

A l'acord, recollit aquest dijous per Europa Press, es recorda que la denúncia d'ERC era per una tanca publicitària de Vox amb el lema '¿Delincuentes en tu barrio? Nosotros tenemos su billete de vuelta' junt amb la data 12M, i que la Junta Electoral de Barcelona va acordar incoar un expedient sancionador a Vox per aquesta campanya i la retirada de cartells.

La JEC ha confirmat que s'incompleix el segon paràgraf de l'article 53 de la Loreg, que prohibeix de forma explícita que entre la convocatòria d'eleccions i l'inici legal de la campanya es realitzi "publicitat o propaganda electoral mitjançant cartells, suports comercials o insercions en premsa, ràdio o altres mitjans digitals".

En el seu recurs contra l'acord de la Junta Provincial de Barcelona, Vox va defensar que aquesta publicitat està emparada per la llibertat d'expressió, però la JEC considera que "en aquest cas és palès que s'incorre en la prohibició establerta en aquest precepte".

"Tot i que el caràcter de propaganda electoral dels missatges i de la imatge del cartell sembla bastant evident, el que no admet dubte és que es tracta de publicitat d'aquesta formació i això es troba explícitament prohibit per l'article 53 de la Loreg, sense que pugui considerar-se una activitat ordinària del partit", ha afegit.