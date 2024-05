12M.- Illa vol que Sánchez continuï la seva feina "especialment" bona per a Catalunya

Lamenta "10 anys perduts" amb Governs d'ERC i Junts i defensa un autogovern excel·lent



REUS (TARRAGONA), 27 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC i candidat al 12M, Salvador Illa, ha assegurat que li agradaria que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, continués en el seu càrrec per la feina que ha fet, "especialment" bona per a Catalunya.

"Catalunya avui està millor que estava fa uns anys en matèria de convivència, en matèria de la seva relació amb Espanya", ha dit en un míting a Reus (Tarragona) aquest dissabte amb el número 2 per Tarragona, Alberto Bondesio, i l'alcaldessa, Sandra Guaita.

Segons Illa, Catalunya està millor després d'una "política de diàleg, de millora i de reforç de la convivència" i ha assegurat que aquesta política no ha estat senzilla però ha donat resultats.

A més, ha celebrat que professionals de la comunicació, de la justícia, de la cultura i representants d'altres partits "s'han sumat a aquest procés de reflexió col·lectiva que ja ha començat" i a què ell també ha instat des de l'anunci de Sánchez de reflexionar sobre la continuïtat en el seu càrrec.

"Ell ha obert una reflexió individual, i hem d'obrir tots una reflexió col·lectiva que trascendeix els límits del nostre partit. Ja ho estem veient", ha afegit.

CATALUNYA

D'altra banda, ha lamentat que els últims 10 anys a Catalunya han estat "10 anys perduts" i ha demanat el vot als catalans per tenir prou força en el Parlament per governar i fer la tercera gran transformació de Catalunya de què parla en campanya.

En aquest sentit, ha fet un balanç dels governs d'ERC i Junts negatiu i "molt per sota del que Catalunya pot aspirar" a aconseguir, i ha defensat tenir un autogovern excel·lent.

BONDESIO I GUAITA

El número 2 del PSC per Tarragona, Alberto Bondesio, ha instat a escriure una nova pàgina de la història de Catalunya votant Illa per "passar pàgina d'un Govern que ha menyspreat" Reus i que no s'ha cregut, segons ell, el potencial de les comarques de Tarragona.

En la mateixa línia, l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha assegurat que el 12M es decideix entre dos models: "La Catalunya pròspera, que avança, que és motor econòmic de l'Estat", o la Catalunya que es queda immòbil.

"Aquest model de Catalunya només pot ser i pot tirar endavant amb Salvador Illa al capdavant del Govern", ha conclòs.