12M.- Illa (PSC) reclama a Fernández (PP) que torni als "consensos lingüístics"

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha reclamat aquest dimarts al candidat del PP, Alejandro Fernández, que torni als "consensos lingüístics" dels quals formava part fins fa poc, ha dit textualment.

"M'agradaria que, com havien fet fins no fa molt, se sumessin als consensos lingüístics a Catalunya", ha dit el socialista al popular durant el debat electoral de TV3 i Catalunya Ràdio.

Així mateix, Illa ha al·ludit al cas de Galícia (on governa el PP i també té una llengua pròpia) i li ha demanat a Fernández que traslladi paràmetres similars a Catalunya en matèria lingüística, i ha posat en valor la capacitat del PSC d'haver arribat a acords amb Junts i ERC per blindar el català en el sistema educatiu.

El número 3 de Junts+, Josep Rull, ha instat a Illa a arribar a consensos, després de retreure-li que el PSC actual no és com "el PSC de Maragall i Montilla".

2% DE CULTURA

"La llengua i la cultura és el que fa que Catalunya sigui nació", ha sintetitzat Rull, i s'ha compromès a arribar al 2% dels Pressupostos de la Generalitat en matèria cultural.

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha tret pit de l'aposta del Govern per la producció audiovisual en català i ha retret que no s'hagin aprovat els comptes d'aquest any, que preveien un 1,7% per a Cultura.

La candidata de la CUP, Laia Estrada, ha compartit la voluntat de destinar com a mínim un 2% al sector, i, sobre el català, ha assegurat que hi ha una emergència lingüística i ha descrit la situació com a alarmant: "Necessitem una estratègia conjunta que interpel·li i que incorpori la participació de les entitats de defensa de la llengua."

NO FER "ANTIPÀTIC" EL CATALÀ

Fernández ha dit que l'estratègia d'ERC i Junts és "fer gairebé antipàtic el català", la qual cosa al seu judici porta a pitjors dades del seu ús entre els joves.

Aragonès ha defensat els drets lingüístics en el sistema sanitari: "No podem dir que defensar ser atès en català en els serveis públics sigui ser antipàtic".

El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, ha criticat una "persecució" de les persones que no parlen català per part dels partits independentistes, amb Illa de còmplice, segons ell.

A més, el candidat de Vox, Ignacio Garriga, ha catalogat les polítiques lingüístiques dutes a terme a Catalunya d'un "model d'imposició lingüística".

ELIMINAR ELS 'CORREBOUS'

La candidata dels Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha anunciat que a la següent legislatura tornaran a registrar una proposició de llei per prohibir els 'correbous', que ERC, Junts i PSC han "bloquejat", ha dit.

I ha celebrat la supressió del Premi Nacional de Tauromàquia, que el Ministeri de Cultura va anunciar la setmana passada.