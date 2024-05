12M.- Illa (PSC) promet destinar fins l'1% del PIB català a universitats i investigació

Alícia Romero valora l'oposició d'Illa davant de "la política del fang"



MATARÓ (BARCELONA), 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, s'ha compromès aquest dilluns a "progressivament arribar a dedicar" l'1% del PIB de Catalunya a l'àmbit de les universitats i la investigació.

Ho ha dit en un acte del PSC a la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme a Mataró (Barcelona), junt amb la número 2 per Barcelona, Alícia Romero, i a l'alcalde David Boti, i en el qual ha promès aconseguir aquesta xifra amb un acord amb les universitats.

L'objectiu és tenir més estudiants de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, cosa que ha de començar a l'educació primària perquè "les noies que tinguin facultats per ser científiques, per ser enginyeres, per ser tècniques, per estudiar carreres tecnològiques, puguin dedicar-se".

SÁNCHEZ, "ALIAT" DE CATALUNYA

El líder del PSC està satisfet amb la decisió del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de continuar en el seu càrrec després de cinc dies de reflexió: "Estic content perquè és una garantia de seguir avançant en l'econòmic, de seguir progressant, que Espanya i també Catalunya segueixin generant prosperitat".

Illa ha dit que la continuïtat de Sánchez és també una garantia que la política desplegada entorn de Catalunya seguirà, segons ell, i ha assegurat que "és una política que ha tingut moments de dificultat, que ha requerit de decisions valentes, incòmodes moltes vegades, dures i difícils", però que està donant els seus fruits.

"Perquè crec que, a més, serà el millor aliat, Pedro Sánchez i el seu Govern, de Catalunya, perquè seguirem comptant amb ell, amb la seva determinació, amb el seu lideratge, amb la seva valentia", ha conclòs.

ALÍCIA ROMERO

La número 2 per Barcelona, Alícia Romero, ha posat en valor la feina del PSC en el Parlament des de l'oposició amb la creació del seu 'govern alternatiu' i ha assenyalat la "dicotomia entre la política del fang i la política que ha fet Salvador Illa a Catalunya".

Romero ha defensat que el PSC va aprovar els Pressupostos de la Generalitat 2023 perquè era bo per a Catalunya, però ha lamentat que el "Govern incompetent" no ha tret endavant les inversions acordades en els comptes.

"Salvador, necessitem un Govern valent, amb determinació, amb ambició, no com el qual tenim ara, que no ens ha ajudat en gens en el Tecnocampus", ha dit Romero, que també és vice-presidenta del Patronat de la Fundació TecnoCampus.

I també ha celebrat que Sánchez anunciï que es queda al Govern: "Avui el que guanya és la resiliència, la lluita, els valors de la gent humil, de la gent d'esquerres".