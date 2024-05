12M.- Illa (PSC) demana "acostar l'espatlla" i mobilitzar-se contra els atacs a Sánchez

Erigeix als socialistes catalans com a "solucionadors de problemes"



LLEIDA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSC i candidat al 12M, Salvador Illa, ha demanat aquest divendres "acostar l'espatlla" i mobilitzar-se contra els atacs que, ha dit, rep el president del Govern, Pedro Sánchez.

"Com més ataquin, com més vulguin empènyer, més ens mobilitzarem per aixecar aquesta resistència col·lectiva en favor de la política entesa com a servei públic", ha assegurat en un acte del PSC a Lleida junt amb l'ex-president del Govern José Luis Rodríguez Zapatero; el candidat per Lleida, Òscar Ordeig; la número dos, Judith Alcalá, i l'alcalde del municipi, Félix Larrosa.

Així mateix, Illa ha instat a la mobilització contra la política entesa com "una ocupació al preu que sigui del poder" i ha assenyalat que tots tenen el mateix dret a governar i que els que ho decideixen són els ciutadans.

CATALUNYA NECESSITA "GOVERNAR"

Illa s'ha referit al primer debat electoral del 12M d'aquest divendres organitzat per 'La Vanguardia' i 'Rac1' i ha criticat que "els de la dreta" li han dit que és independentista i que els independentistes li han dit que és espanyolista, en les seves paraules.

"Nosaltres som solucionadors de problemes: no bloquegem, no vetem, no amenacem. Proposem, resolem, dialoguem i governarem. Governar és el verb que necessita Catalunya", ha afirmat.

Així, ha demanat la confiança i el vot als catalans, --textualment-- pensin el que pensin i parlin la llengua que parlin, per poder governar la Generalitat després de les eleccions, i ha dit: "Si poseu la força, nosaltres posarem la transformació".

ORDEIG I LARROSA

Per la seva banda, el candidat per Lleida, Òscar Ordeig, ha traslladat el seu suport a Sánchez, ha cridat a la mobilització el 12M i ha demanat "que la gent tingui il·lusió" perquè les coses, ha dit, es poden fer millor.

L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha expressat al president del Govern que "val la pena" continuar i ha agraït a Illa estar present a Lleida i conèixer la seva realitat perquè, al seu judici, porta una dècada desatesa.

A l'acte han acudit també el ministre d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, i el secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler.