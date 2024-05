12M.- Illa (PSC) critica que els vetos "estan deteriorant l'ambient democràtic"

TERRASSA (BARCELONA), 3 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, ha criticat que els vetos "estan deteriorant l'ambient democràtic" i ha erigit textualment al PSC com a partit del vot i no del veto.

"Seré molt clar: ni vetos ni bloqueig. Vots i Govern", ha dit aquest divendres en un míting a Terrassa (Barcelona) junt amb els candidats 7 i 10 de la llista per Barcelona, Pol Gibert i Eva Candela.

A més, ha afirmat: "El veto és el bloqueig; el vot és el govern. Vetar és bloquejar; votar és governar".

"NO HEM DE DIVIDIR-NOS"

Illa ha demanat el vot per iniciar una nova etapa davant d'una dècada perduda, segons ell, i ha assegurat que Catalunya "no ha estat malament governada", sinó que directament no ha estat governada els últims deu anys.

En aquest sentit, ha lamentat que els governs d'ERC i de Junts no han pres "cap decisió en matèria d'infraestructures" i ha situat la B-40 com una de les seves prioritats per, ha dit, generar prosperitat.

Finalment, ha apel·lat al lema del PSC, 'Unir i servir', i ha conclòs: "A nivell polític, a nivell econòmic, en matèria mediambiental, en matèria tecnològica, no hem de dividir-nos, hem d'unir-nos, hem d'anar plegats. Els catalans, els espanyols i els europeus".