Illa destaca la resistència de Sánchez: "El PSC està amb tu!"

"Quin patriotisme és aquest? Quina raó hi ha per crispar com alguns estan crispant?"



SABADELL (BARCELONA), 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, ha destacat aquest dijous la resistència individual que, al seu judici, té el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i li ha expressat el seu suport després de cancel·lar la seva agenda per reflexionar sobre el seu futur com a president: "El PSC està amb tu!".

Així ho ha dit aquest dijous en el primer acte de campanya del PSC a Sabadell (Barcelona) junt amb l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, i davant d'unes 1.600 persones segons xifres del partit, i ha instat a aixecar una "resistència col·lectiva" a partir de la resistència de Sánchez.

"Una resistència col·lectiva que diu 'no' a la destrucció de l'adversari, que diu 'no' a l'insult i que diu 'sí' a la política noble, entesa com un servei públic", ha apuntat Illa, que ha sostingut que els governants s'escullen en les urnes i no en els despatxos, i que val igual el vot d'un obrer que el d'una persona amb recursos.

Així mateix, ha criticat la crispació que, al seu judici, hi ha a la política espanyola: "Quin patriotisme és aquest? Quina raó hi ha per crispar com alguns estan crispant?", i ha erigit als socialistes com aquells que proposen, col·laboren, acorden i progressen.

Per la seva banda, Farrés també ha qüestionat "fins on estan disposats a arribar alguns per aconseguir el poder a qualsevol preu" i ha posat en valor el to i el sentit comú, ha dit textualment, de la política de Salvador Illa.