Hereu diu que la democràcia "és molt més forta que la mentida" després de l'anunci de Sánchez

Demana a Feijóo que "aprengui" de l'oposició que exerceix Illa a Catalunya



SABADELL (BARCELONA), 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha afirmat que "la democràcia espanyola és molt més forta que la mentida, que la calúmnia, que la infàmia", després de l'anunci del president del Govern central, Pedro Sánchez, de cancel·lar la seva agenda per pensar si segueix al capdavant de l'Executiu.

"Et volem i et necessitem per construir l'Espanya que volem construir i la Catalunya que hem construir", ha dit aquest dijous en el primer acte de campanya del PSC a Sabadell (Barcelona), junt amb el candidat del PSC, Salvador Illa, i l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, i davant d'unes 1.600 persones, segons xifres del partit.

Hereu ha dit que les eleccions catalanes són "més que transcendentals" perquè es veuran des de tota Espanya, des de tota Europa i des de més enllà d'Europa.

"Pedro Sánchez, no és que tingui adversaris, és que per desgràcia té enemics. Però té enemics a Espanya, té enemics a Europa i té enemics al món pel que representen els seus valors", ha dit.

Així, ha assegurat que "les raons per les quals l'ataquen" són les raons per les quals, segons ell, lluiten els socialistes.

"A Catalunya, a Espanya, a Europa i al món, a Ucraïna i a Gaza. Per això l'ataquen, per això el volen destruir", ha afegit.

El ministre ha considera que el 12M són eleccions molt importants perquè "no es torci el rumb" que està construint el Govern espanyol.

"QUALITAT DEMOCRÀTICA" D'ILLA

Hereu afirmat que el candidat del PSC, Salvador Illa, serà el futur president de la Generalitat gràcies a la seva "qualitat democràtica en l'exercici de l'oposició" en el Parlament.

Per això s'ha dirigit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Aprengui d'un senyor que també va guanyar les últimes eleccions a Catalunya, que es diu Salvador Illa. Va guanyar i ha exercit la vocació de servir Catalunya des de l'oposició, des de la lleialtat institucional".

El ministre ha valorat "l'agenda del retrobament i de la convivència" de Sánchez i ha afirmat que, al seu judici, se l'ha jugat per Catalunya i per això té un suport tan gran.

També ha destacat la "col·laboració entre el Govern d'Espanya progressista i la Catalunya progressista liderada per Salvador Illa" si el candidat dels socialistes guanya les eleccions.