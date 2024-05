12M.- Garriga (Vox) vol acabar amb "la immigració il·legal" que incideix en la seguretat

Prioritza les ajudes públiques a espanyols abans que a immigrants



MATARÓ (BARCELONA), 30 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox a les eleccions catalanes, Ignacio Garriga, ha dit aquest dimarts que vol acabar amb "la immigració il·legal que està canviant la identitat i la seguretat" dels barris.

Ho ha dit en un acte juntament amb les números 2 i 5 per Barcelona, María García i Mónica Lora, a Mataró (Barcelona), on el seu partit té quatre regidors a l'Ajuntament.

Garriga ha presentat el programa de seguretat de Vox, que promet acabar amb l'"efecte crida" d'immigrants, promogut per les ajudes socials i els pisos de protecció que reben, ha dit.

"No hi haurà ni un pis, ni un paquet per a una persona que acaba d'arribar en situació irregular, mentre hi hagi un espanyol o un català o una família que tingui dificultats per arribar a final de mes", ha afegit.

Segons Garriga, Vox aspira a recuperar els "serveis públics que han destrossat el separatisme i el socialisme".

LA RESISTÈNCIA

Garriga ha posicionat al seu partit com "la resistència" que està donant veu a una majoria silenciosa que respecta la Constitució.

Ha criticat que algunes entitats no els deixen participar en els debats electorals: Per què tenen por que Vox estigui donant veu als plantejaments que coincideixen amb tots vosaltres?

"EXPULSIÓ D'IMMIGRANTS"

Lora ha assegurat que la comarca del Maresme (Barcelona) "s'ha convertit a la zona 0 de la delinqüència", on creixen els màfies que és dediquen a ocupar habitatges i traficar amb drogues.

"No tenim por a demanar l'expulsió dels immigrants delinqüents, sobretot d'aquells que fan del delicte el seu estil de vida", ha assenyalat, i ha inclòs als menors d'edat.

García ha advocat per millors serveis en educació i sanitat i ha criticat els partits que governen: "Venen el futur dels nostres fills a traïdors i a covards".

Segons García, un 40% dels ajudes d'habitatge van per a immigrants, i ha reclamat que és prioritzin nens catalans en risc d'exclusió social i persones grans.