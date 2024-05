12M.- Garriga (Vox) equipara el PSC als independentistes: "És el mateix problema"

Critica que el Govern ha convertit l'habitatge en "un bé de luxe"



BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat de Vox a les eleccions catalanes, Ignacio Garriga, ha equiparat el PSC als partits independentistes: "No us deixeu enganyar ni un cop més, el PSC ni és l'alternativa ni és el futur per a Catalunya, és el mateix problema que el separatisme".

Ho ha dit aquest divendres a l'acte d'inici de campanya del partit al barri del Besòs a Barcelona, junt amb la portaveu de Vox al congrés, Pepa Millán, i els números 2 i 3 per Barcelona, María García i Joan Garriga.

"Només podem recuperar la nostra terra si desallotgem del poder a socialistes i a separatistes", i ha assegurat que treballaran per defensar la llibertat als carrers i en els col·legis.

Ha criticat que "no és normal" que els joves catalans s'hagin d'anar de Catalunya per buscar un futur millor i que les dones tinguin por a sortir al carrer de certs barris.

Segons Garriga, el Govern ha convertit "l'habitatge en un bé de luxe" i el català en una arma de destrucció i de confrontació.

Ha assegurat que durant la campanya electoral "deixaran la pell", i que el seu objectiu és consolidar els 11 diputats que actualment té el partit en el Parlament.

AMOR PER CATALUNYA

García ha assegurat que el lema de la campanya, 'en defensa pròpia', representa l'amor del partit per Catalunya i per millorar la seguretat, els treballs i les condicions de vida dels barris.

Joan Garriga ha animat al públic a participar en la campanya electoral, parlant amb amics, familiars i companys de treball, i ha criticat a les entitats que no els conviden als debats electorals: "Anem a treballar molt dur en aquesta campanya electoral".

En referència a la joventut dels assistents en l'acte, Millán ha assegurat que hi ha una Catalunya "que emergeix, que vol deixar enrere la ruptura separatista", i ha dit que treballaran perquè l'ex-president de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, acabi a la presó.