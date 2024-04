Gamarra (PP) afirma que surten a derrotar a independentistes i socialistes

CASTELLDEFELS (BARCELONA), 25 abr. (EUROPA PRESS) -

La secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmat aquest dijous que els populars surten aquestes eleccions catalanes del 12 de maig a derrotar l'independentisme i al socialisme.

Ho ha dit en l'acte d'inici de campanya del PP a Castelldefels (Barcelona), protagonitzat pel seu candidat, Alejandro Fernández.

"El poble català no té per què resignar-se a tenir un govern excloent, que només pensi en alguns, i per això nosaltres sortim a derrotar l'independentisme", ha afirmat.