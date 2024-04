Fernández (PP) recepta a Sánchez i Puigdemont ser resolutius i "anar-se'n a casa"

Manu Reyes avisa als militants que si no van a votar governaran Puigdemont o Illa



CASTELLDEFELS (BARCELONA), 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha receptat aquest dijous al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i a l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont, ser resolutius i "anar-se'n a casa seva".

Ho ha dit en l'acte d'inici de campanya del PP a Castelldefels (Barcelona), en què també ha participat la secretària general del PP, Cuca Gamarra; l'eurodiputada i cap de campanya del PP, Dolors Montserrat, i l'alcalde del municipi, Manu Reyes.

"Que no dubtin, que siguin resolutius i que, si dilluns se'n van els dos, tindran tot el nostre suport i comprensió", ha ironitzat en al·lusió a la carta de Sánchez en què anunciava un període de reflexió sobre la seva presidència, i a les declaracions de Puigdemont en què assegurava que tornarà a Catalunya sigui investit o no com a president però no es quedarà a l'oposició.

Segons ell, Puigdemont i Sánchez "s'acabaran mimetitzant", i els ha titllat d'egocèntrics i populistes per estar convençuts que les campanyes electorals no van dels problemes de la ciutadania, sinó que van de si mateixos, ha dit.

Manu Reyes ha avisat als militants que si es queden a casa i no van a votar governarà Puigdemont o el candidat del PSC, Salvador Illa, que és "el mateix", i està convençut que el PP en aquestes eleccions no serà un simple espectador.