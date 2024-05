12M.- Fernández (PP): Posarem la "primera pedra" per enviar a Sánchez a casa i Feijóo a Moncloa

Erigeix al PP com "l'alternativa al nacionalisme obligatori" a Catalunya



TARRAGONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP a les catalanes, Alejandro Fernández, ha defensat aquest dijous que en les eleccions d'aquest diumenge el partit posarà la "primera pedra" per, textualment, manar al president del Govern, Pedro Sánchez, a la seva casa i al líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, a la Moncloa.

"El diumenge posarem una primera pedra per acabar amb el procés, per construir, i per manar a Sánchez a la seva casa i a Feijóo a la Moncloa", ha dit en un míting a Tarragona, junt amb Feijóo i al cap de llista per Tarragona, Pere Lluís Huguet.

També ha erigit al PP com "l'alternativa al nacionalisme obligatori" a Catalunya, encara que ha considerat que una alternativa no es construeix en dos dies.

Per la seva banda, Huguet ha al·ludit al macroprojecte del Hard Rock i ha criticat la inacció de la Generalitat perquè hi ha un inversor que porta 12 anys esperant: "Ens han abandonat."

CIUTADANS

També ha fet referència a Cs i a la seva "victòria històrica" electoral en 2017 i ha lloat, textualment, el nivell d'il·lusió que tot allò va generar en l'univers constitucionalista.

Encara així, ha reconegut que "allò es va truncar de seguida" perquè els referents del projecte, Inés Arrimadas i Albert Rivera, van decidir anar-se a Madrid.

"No era senzill quedar-se a fer política a Catalunya en els moments en els quals l'ambient era absolutament irrespirable i mai ha sortit en conseqüència i sortirà un retret a ningú que prengués una decisió d'aquesta naturalesa", ha afegit, alhora que ha reivindicat al PP com la centredreta catalana.