12M.- Estrada reivindica la utilitat de la CUP per "combatre els discursos de l'extrema dreta"

BARCELONA, 3 maig (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha reivindicat la utilitat de la CUP al Parlament i als municipis de Catalunya per "combatre els discursos de la dreta i l'extrema dreta".

En un acte aquest divendres a Mataró (Barcelona), junt amb la número 3 per Barcelona, Pilar Castillejo; el 4, Xavier Pellicer; i la 15, Pat Sillah, el partit ha posat de manifest la "necessitat de desplegar polítiques socials per fer front a les ofensives de l'extrema dreta", informa en un comunicat.

Estrada ha advertit que actualment "l'espanyolisme i la dreta estan completament mobilitzats" i ha defensat que la millor garantia, en les seves paraules, per combatre'ls és el vot a la CUP.

La candidata ha reivindicat la Renda Bàsica Universal, una energètica pública o la llei del dret a l'avortament "per fer front a l'ofensiva dels drets sexuals i reproductius" que, al seu judici, s'està produint.

Per la seva banda, Castillejo ha destacat la necessitat de defensar el català i ha insistit que s'"ha de fer un esforç de passar de la resistència a l'acció amb la llengua".

Pellicer ha acusat als governs d'esquerres d'abonar el terreny, diu textualment, als discursos d'odi: "Quan l'esquerra no fa d'esquerra, no desplega les polítiques del país, apareix una alternativa que no és la real. És l'extrema dreta, porti la bandera que porti".

Finalment, Sillah ha criticat la radicalització i naturalitzacin dels discursos d'odi que, segons ella, s'està produint en aquesta campanya electoral, i ha cridat a sortir a votar el 12M perquè "l'extrema dreta anirà a votar".