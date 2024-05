12M.- Estrada (CUP) exigeix a Aragonès que aclareixi si pactarà amb el PSC després de les eleccions

Critica que "no es pot esperar gens" ni de PSC ni de Junts



GIRONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha exigit aquest divendres al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que aclareixi si està disposat a pactar amb el PSC en la propera legislatura: "El país necessita respostes per saber què farà després del 12 de maig", ha remarcat.

Estrada ha llançat aquesta petició en un acte del seu partit a Olot (Girona), com a reacció al debat electoral en Rac1 d'aquest divendres, on, segons la candidata de la CUP, Aragonès no ha aclarit l'estratègia de pactes que seguiran els republicans.

Estrada ha criticat que "no es pot esperar gens" ni de PSC, al que acusa de recuperar l'Estatut de 2006, ni de Junts, al que atribueix tornar a les polítiques de Convergència.

"Nosaltres estem per emprendre un nou rumb del país, i els grans consensos d'aquest rumb no entren en el règim del 78", ha expressat Estrada, que ha demanat reprendre un procés independentista tornant a les protestes al carrer.

CONTRA EL TURISME MASSIFICAT

Per la seva banda, la candidata de la CUP per Girona, Montserrat Vinyets, ha censurat els models turístics massificats que viuen zones com Mallorca o la costa de la Comunitat Valenciana, i ha defensat prioritzar polítiques d'habitatge que "frenin usos turístics".

Amb un missatge dirigit a la província de Girona, Vinyets ha demanat més transport públic, recuperant serveis ferroviaris clausurats que fa anys funcionaven entre diferents localitats gironines, amb l'objectiu de reduir la dependència del cotxe i dels combustibles fòssils.