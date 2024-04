Estrada (CUP) defensa trencar la "sociovergència republicana" després de les eleccions

Està disposada a entrar en el Govern però no per "desplegar programes d'altres"



BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha defensat aquest dijous trencar la "sociovergència republicana" en el Parlament després dels comicis, en al·lusió a la tendència de pactes que han mantingut PSC, Junts i ERC l'última legislatura, ha dit.

En l'acte d'inici de campanya electoral de la CUP a Barcelona, ha reivindicat compaginar una agenda social i una agenda d'autodeterminació per "desbordar els límits del règim del 78".

Estrada ha remarcat que la CUP està disposada a assumir les responsabilitats que calgui i entrar en el Govern, encara que no formaran part de coalicions si és per "desplegar programes d'altres partits".

DEMANA MÉS POLÍTIQUES SOCIALS

La candidata ha emplaçat a ERC, Junts i Comuns a tenir acords estables per avançar en polítiques socials, i ha assegurat que la CUP és una opció "útil" per posar nous temes en l'agenda política i millorar les condicions de vida de la gent.

La número 2 de la CUP, Laure Vega, ha enumerat les principals propostes del partit per a la legislatura, que passen per una distribuïdora pública d'aliments, un pla per garantir el dret a l'habitatge dels joves, reforçar serveis públics i instaurar ua renda bàsica universal.